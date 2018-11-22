В зале в центре Кабула проходило празднование дня рождения пророка Мухаммеда, взрыв мог совершить смертник.
Неоднократно судимых Чакалова, Холикова и Рахмонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, на момент преступления один из них уже отбывал наказание.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана, баллон с газом находился в ванной комнате погибшего.
Молодые люди взяли у отца машину, не имея прав, танцевали на капоте и снимали свои забавы на видео, а затем решили поделиться этим времяпровождением с общественностью, выложив запись в интернет.
Прокуроры Центрального района Калининграда обжаловали решение Центрального районного суда и попросили освободить главу роддома из-под ареста.
Трое мужчин избили пастуха палкой и украли 215 овец. Личности преступников установлены. Ведется следствие.
Пожилая женщина пострадала от рук собственного сына и была госпитализирована с многочисленными травмами.
Краснодарский край входит в число регионов - лидеров по количеству незаконных мигрантов, высланных за пределы России судебными приставами.
Мужчины оставили электрическую печь без присмотра, в результате получили серьезные ожоги и были госпитализированы.