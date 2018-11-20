Нетрезвые строители в Навоийской области спалили вагончик и пострадали сами

Мужчины оставили электрическую печь без присмотра, в результате получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В минувшее воскресенье, 18 ноября, в Карманайском районе Навоийской области произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек.

Инцидент произошел на территории компании "Голиб Жавохир курилиш монтаж", где велись строительные работы.

Как сообщает МВД республики, после рабочей смены пятеро строителей в состоянии алкогольного опьянения уснули, оставив отопительную печь без присмотра. В результате загорелся вагончик, в котором они находились.

"В ходе принятых мер пожар был потушен. Однако рабочие получили ожоги и были госпитализированы. Ведется расследование", - сообщили в ведомстве.

Похожая трагедия произошла днем ранее, 17 ноября, в городе Маргилане Ферганской области. Тогда мужчина в пьяном состоянии уснул, не потушив сигарету. В результате он получил серьезные ожоги и скончался на месте происшествия.