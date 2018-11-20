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Иностранные рабочие выходят на улицу

Приставы рассказали, за что узбекистанцев высылают с Кубани

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по количеству незаконных мигрантов, высланных за пределы России судебными приставами.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Среди мигрантов, выдворяемых с территории Краснодарского края, большинство составляют узбекистанцы, сообщает краевое Управление федеральной службы судебных приставов

По данным УФССП, Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по количеству незаконных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, которых по решению судов за пределы РФ выдворяют судебные приставы.

"В прошлом году с территории Кубани было выдворено почти 3700 нелегалов. Эта цифра почти в три раза превысила показатели 2016 года. Если говорить о текущем годе, то с января по середину ноября в соответствии с решениями судов на историческую родину выдворено 4042 человека. Это почти на 800 человек больше, чем за аналогичный период 2017 года", - говорится в сообщении.

Чаще всего миграционные правила нарушают граждане Узбекистана - их привлекали к ответственности 1720 раз, Таджикистана (669 раз) и Украины (529 раз).

На территории Краснодарского края функционирует одно специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Это Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии за пределы Российской Федерации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенный в селе Новоукраинское. Центр рассчитан на одновременное пребывание 214 человек (184 мужчин и 30 женщин).




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