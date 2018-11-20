Безграничная жестокость: в Навои мужчина избил мать – подробности инцидента

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Житель Навои избил свою пожилую мать за отказ оформить дом на его имя. Об этом сообщает UPL24 со ссылкой на данные правоохранительных органов области.
"Гражданин в ходе скандала избил свою 78-летнюю мать, которая отказалась оформить дом на его имя. Женщина была госпитализирована с многочисленными травмами. Мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело.
Известно, что ранее мужчина был судим за кражу.