Прокуратура просит освободить Елену Белую из СИЗО

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Прокуратура Центрального района Калининграда подала жалобу в аппеляционную инстанцию калининградского областного суда и попросила отменить решение об аресте главврача роддома, в котором умер новорожденный узбекистанец, сообщает РИА Новости.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий исполняющей обязанности главного врача роддома №4 Калининграда.
По версии следствия, подозреваемая не дала младенцу необходимое ему для поддержания жизни лекарство. Суд 16 ноября по ходатайству СУ СК арестовал женщину на два месяца.
Ранее сообщалось о смерти маленького узбекистанца, который родился недоношенным. Его мать приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад и жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию она не обращалась, страховой полис не смогла предъявить. Это третья ее беременность, предыдущие дети также не выживали.
Накануне в поддержку Елены Белой также выступила Национальная медицинская палата. Там напомнили, что ранее главврач никогда не привлекалась к ответственности и добросовестно выполняла свои обязанности.