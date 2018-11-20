Прокуратура просит освободить Елену Белую из СИЗО

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Прокуратура Центрального района Калининграда подала жалобу в аппеляционную инстанцию калининградского областного суда и попросила отменить решение об аресте главврача роддома, в котором умер новорожденный узбекистанец, сообщает РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий исполняющей обязанности главного врача роддома №4 Калининграда.

Sputnik / Павел Лисицын В России вступились за главврача роддома, где умер узбекистанец

По версии следствия, подозреваемая не дала младенцу необходимое ему для поддержания жизни лекарство. Суд 16 ноября по ходатайству СУ СК арестовал женщину на два месяца.

Ранее сообщалось о смерти маленького узбекистанца, который родился недоношенным. Его мать приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад и жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию она не обращалась, страховой полис не смогла предъявить. Это третья ее беременность, предыдущие дети также не выживали.

Накануне в поддержку Елены Белой также выступила Национальная медицинская палата. Там напомнили, что ранее главврач никогда не привлекалась к ответственности и добросовестно выполняла свои обязанности.