Житель Сурхандарьинской области умер из-за отравления угарным газом

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана, баллон с газом находился в ванной комнате погибшего.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Угарный газ стал причиной смерти жителя Деновского района Сурхандарьинской области. Он скончался дома 19 ноября.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, газовый баллон находился в ванной комнате. Ведется расследование.

Напомним, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента угарным газом отравились четверо детей — члены одной семьи, трое из них были несовершеннолетними. По решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.