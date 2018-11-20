Житель Сурхандарьинской области умер из-за отравления угарным газом

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Угарный газ стал причиной смерти жителя Деновского района Сурхандарьинской области. Он скончался дома 19 ноября.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, газовый баллон находился в ванной комнате. Ведется расследование.
Напомним, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента угарным газом отравились четверо детей — члены одной семьи, трое из них были несовершеннолетними. По решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.призвало жителей страны соблюдать нормы и правила, а также технические условия проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте и строительстве частных домов. Узбекистанцам посоветовали проверить, из каких материалов в домах сделаны трубы дымохода. Категорически запрещено использовать пластиковые — при нагревании они плавятся. Лучше всего подходит нержавеющий металл, кирпич, бетон, асбоцемент, керамика или вермикулит.