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Газовая конфорка

Житель Сурхандарьинской области умер из-за отравления угарным газом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Узбекистана, баллон с газом находился в ванной комнате погибшего.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Угарный газ стал причиной смерти жителя Деновского района Сурхандарьинской области. Он скончался дома 19 ноября.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, газовый баллон находился в ванной комнате. Ведется расследование.

Напомним, в октябре в Чиланзарском районе Ташкента угарным газом отравились четверо детей — члены одной семьи, трое из них были несовершеннолетними. По решению правительства для проверки всех домов на предмет соблюдения техники безопасности в отопительной системе была создана республиканская комиссия.

Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа
ГУВД Ташкента призвало жителей страны соблюдать нормы и правила, а также технические условия проектирования и монтажа печей и дымоходов при ремонте и строительстве частных домов. Узбекистанцам посоветовали проверить, из каких материалов в домах сделаны трубы дымохода. Категорически запрещено использовать пластиковые — при нагревании они плавятся. Лучше всего подходит нержавеющий металл, кирпич, бетон, асбоцемент, керамика или вермикулит.

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Теги:
Узбекистан, угарный газ



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