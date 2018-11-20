В Мордовии за наркоторговлю осудили таджикских рецидивистов

Неоднократно судимых Чакалова, Холикова и Рахмонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима, на момент преступления один из них уже отбывал наказание.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Мордовии неоднократно судимых наркоторговцев из Таджикистана приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Sputnik Таджикистан.

Рецедивистов Чакалова, Холикова и Рахмонова признали виновными в сбыте крупной партии героина в ноябре 2017 года, при этом на тот момент Чакалов уже отбывал наказание в ИК-1.

Он организовал у въезда в одно из сел Дубенского района республики тайник и оставил там больше 50 грамм смеси героина, ацетилкодеина и дектрометорфана.

В Узбекистане, как и по всей Центральной Азии, постоянно ведут борьбу с распространением запрещенных веществ. В конце октября президент Узбекистана подписал закон о лишении свободы за незаконный оборот аналогов наркотиков, речь идет в первую очередь о спайсах. Срок наказания составляет от двух до 8 лет, если правонарушение влечет смерть человека или человеческие жертвы, он может увеличиться до 15 лет.