В столице Афганистана прогремел взрыв: 40 человек погибли, 80 пострадали

В зале в центре Кабула проходило празднование дня рождения Пророка Мухаммада, взрыв мог совершить смертник.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В столице Афганистана Кабуле во вторник прогремел взрыв – не менее 40 человек погибли, 80 пострадали, сообщает РИА Новости.

Это произошло в свадебном зале в центре города, там проходило празднование дня рождения Пророка Мухаммада. С больницы с места взрыва доставили 45 раненых.

© Sputnik / Алексей Витвицкий ЕС призывает соседей Афганистана брать пример с Узбекистана

По предварительным данным правоохранительных органов, взрыв мог совершить смертник.

Внутри зала находились как минимум тысяча человек, выясняются основные обстоятельства произошедшего.

Узбекистан активно работает в направлении урегулирования ситуации в Афганистане и выступает за развитие экономической интеграции страны со странами Центральной Азии.

Очередная встреча по Афганистану в закрытом формате прошла в Москве 9 ноября. В ней приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе, а также Высший совет мира.