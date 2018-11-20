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Страны мира. Афганистан

В столице Афганистана прогремел взрыв: 40 человек погибли, 80 пострадали

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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В зале в центре Кабула проходило празднование дня рождения Пророка Мухаммада, взрыв мог совершить смертник.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В столице Афганистана Кабуле во вторник прогремел взрыв – не менее 40 человек погибли, 80 пострадали, сообщает РИА Новости.

Это произошло в свадебном зале в центре города, там проходило празднование дня рождения Пророка Мухаммада. С больницы с места взрыва доставили 45 раненых.

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По предварительным данным правоохранительных органов, взрыв мог совершить смертник.  

Внутри зала находились как минимум тысяча человек, выясняются основные обстоятельства произошедшего.

Узбекистан активно работает в направлении урегулирования ситуации в Афганистане и выступает за развитие экономической интеграции страны со странами Центральной Азии.

Очередная встреча по Афганистану в закрытом формате прошла в Москве 9 ноября. В ней приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе, а также  Высший совет мира.

Теги:
Взрыв, Талибан, Кабул



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