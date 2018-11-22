06:20 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск

Происшествия

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Девушка прыгает в реку
Когда все пошло не так: девушка прыгнула в замерзшее озеро
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Стоит ли повышать брачный возраст в Узбекистане?
  • Да, пускай молодежь учится, а потом уже строит семью
    71.9% (54)
  • Нет, ранний брак не влияет плохо на учебу, а также не сказывается на статистике разводов
    2.7% (2)
  • В определенных случаях ранний брак можно разрешать с согласия родителей и махалли
    6.7% (5)
  • Пускай во сколько хотят, во столько и женятся, а насилие в семьях и разводы – это результат воспитания родителей
    18.7% (14)
Проголосовали: 72
Все опросы
Все опросы