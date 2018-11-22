Гражданин Узбекистана за убийство мужчины проведет в колонии строгого режима 11 лет.
Один из пострадавших скончался на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили марихуану на чердаке дома в Куйичирчикском районе.
Мужчина проделал половину пути на остров на лодке с местными рыбаками, пересел в каноэ и дальше добирался в одиночку.
После исполнения наказания бывший оперуполномоченный Санат Умаров в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности.
Хусейн Абдусамадов признался в преступлении, но не раскаялся в содеянном, выездное судебное заседание состоялось в среду.
Полиция задержала мужчину 1979 года рождения, он применил к потерпевшей физическую силу.
По количеству жертв это одна из самых крупных атак в Афганистане за последние месяцы. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.
Подростки врезались в автомобиль и уехали с места происшествия.
Водитель - 22-летний студент - наехал на девушку и остановил свой автомобиль прямо на ней. Он задержан.
Погибшим оказался гражданин Армении, которого депортировали из Испании в Армению и который во время пересадки в Москве сбежал из самолета.