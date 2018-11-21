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Пешеходный переход в Ташкенте

Появилась информация о состоянии девушки, которую переехал Lacetti в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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27910

Водитель - 22-летний студент - наехал на девушку и остановил свой автомобиль прямо на ней. Он задержан.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Машхура Х., которая находилась в коме после того, как ее переехал автомобиль, пришла в себя.

Как сообщает Upl24, благодаря усилиям врачей в настоящее время 22-летняя девушка полностью поправилась и даже начала посещать учебу.

Напомним, страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Яшнабадском районе столицы 8 октября.

Пешеходный переход, архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Момент страшного наезда на пешехода в Ташкенте попал на видео

Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 22-летний Отабек А., совершил наезд на девушку-пешехода. В момент наезда автомобиль двигался не быстро, к тому же он сбавил скорость, совершая поворот. Поэтому непонятно, как водитель не заметил идущего впереди машины человека.

Так или иначе, но 22-летняя потерпевшая получила серьезные повреждения. Позже выяснилось, что девушка находится в коме.




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