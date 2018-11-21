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В Ленобласти мигрант затащил девушку в сарай и изнасиловал

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Полиция задержала мужчину 1979 года рождения, он применил к потерпевшей физическую силу.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ленинградской области мигранта из Узбекистана задержали за изнасилование женщины в сарае, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчина 1979 года рождения напал на жительницу деревни Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской области, заявление в правоохранительные органы подала мать девушки.

Насилие
© sputnik Табылди Кадырбеков
Прокуратура опровергла изнасилование девочки в Каршинском районе

Подозреваемый сознался в преступлении. По его словам, он применил физическую силу и затащил потерпевшую в сарай.

Согласно статье 131 Уголовного кодекса России об изнасиловании такие преступления наказываются лишением свободы от трех до шести лет.

Если преступление совершает группа лиц, оно соединяется с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью или влечет заражение венерическим заболеванием, то срок наказания может увеличиться до 10 лет.

Теги:
Полиция, Ленинградская область, Изнасилование



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