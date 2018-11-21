В Таджикистане организатор теракта в Дангаре получил пожизненное

Хусейн Абдусамадов признался в преступлении, но не раскаялся в содеянном, выездное судебное заседание состоялось в среду.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Таджикистане к пожизненному тюремному заключению приговорили организатора теракта в городе Дангаре Хусейна Абдусамадова, сообщает Sputnik Таджикистан.

Выездное судебное заседание по делу о нападении на иностранных туристов прошло в среду утром.

Осужденный признался в организации теракта, но не раскаялся в содеянном. Его сообщники Каротаммуло Ганиев и Бутан Сафоев получили по 16 лет тюрьмы.

© Sputnik / Валерий Мельников ИГ выложило кадры присяги таджикистанцев, совершивших теракт в Дангаре

В конце июля неизвестные в Дангаре совершили наезд на группу иностранных путешественников, а затем напали на них с ножами. Погибли четыре человека – граждане США, Нидерландов и Швейцарии, еще трое получили травмы.

Троих причастных правоохранительные органы ликвидировали, остальных задержали.

Через несколько дней террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) опубликовала кадры видео, на котором пятеро преступников ей присягают.