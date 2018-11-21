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В Узбекистане раздевший женщину оперативник получил 6,5 года тюрьмы

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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После исполнения наказания бывший оперуполномоченный Санат Умаров в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Самаркандский областной суд по уголовным делам приговорил бывшего старшего оперуполномоченного Каттакурганского ГОВД Саната Умарова к 6,5 года колонии общего режима за унижение женщины, которую он заставил раздеться догола в отделении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

"Суд назначил Умарову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", — рассказали в суде. Бывшему полицейскому также запрещено в течение трех лет после исполнения наказания занимать руководящие должности.

Обвинение осужденному было предъявлено по статьям Уголовного кодекса Узбекистана "Превышение власти или должностных полномочий", "Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и "Умышленное укрытие преступления от учета".

Напомним, в июле этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Саната Умарова. Он задержал женщину на местном рынке, доставил ее в местное отделение, где заставил раздеться догола, снял видео и опубликовал его в соцсетях.

После произошедшего полицейского уволили. По данным местных СМИ, Умаров таким образом решил наказать женщину, которую подозревал в совершении кражи на рынке.

Теги:
уголовное дело, Узбекистан



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    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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