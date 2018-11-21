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Преступник за решеткой

В Ташкенте взяли с поличным наркоторговца

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили марихуану на чердаке дома в Куйичирчикском районе.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Куйичирчикском районе Ташкентской области мужчину задержали с поличным за торговлю наркотиками, сообщает пресс-служба МВД.

"Шестнадцатого ноября этого года в Куйичирчикском районе Ташкентской области в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел на чердаке дома гражданина Р.Н., проживающего в МСГ "Куксарой", было выявлено и изъято 1,9 килограмма наркотического вещества "марихуана", - говорится в сообщении.

В Узбекистане ведут активную борьбу с распространением запрещенных веществ. В конце октября президент Шавкат Мирзиёев выпустил закон о лишении свободы за незаконный оборот аналогов наркотиков, в том числе так называемых "спайсов". Срок наказания может составить до 8 до 15 лет.

Теги:
Наркотики, Ташкент, Правоохранительные органы



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