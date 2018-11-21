В Ташкенте взяли с поличным наркоторговца

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Куйичирчикском районе Ташкентской области мужчину задержали с поличным за торговлю наркотиками, сообщает пресс-служба МВД.

"Шестнадцатого ноября этого года в Куйичирчикском районе Ташкентской области в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел на чердаке дома гражданина Р.Н., проживающего в МСГ "Куксарой", было выявлено и изъято 1,9 килограмма наркотического вещества "марихуана", - говорится в сообщении.

В Узбекистане ведут активную борьбу с распространением запрещенных веществ. В конце октября президент Шавкат Мирзиёев выпустил закон о лишении свободы за незаконный оборот аналогов наркотиков, в том числе так называемых "спайсов". Срок наказания может составить до 8 до 15 лет.