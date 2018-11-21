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Автомобиль скорой помощи

Водитель без доверенности наехал на пешеходов в Андижанской области

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Андижанской области узбекистанец, управляя без доверенности машиной своей брата, сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба МВД.

Жители махалли "Кораёнтог" в Избаскентском районе Андижанской области переходили дорогу, когда на них наехал мужчина на автомобиле Lacetti. Водитель не справился с управлением и, сбив пешеходов, врезался в столб на обочине дороги.

Один из пешеходов скончался на месте происшествия. Второго вместе с виновником ДТП отправили в больницу.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал брату управлявшего им мужчины. У самого водителя не было доверенности на управление транспортным средством.

По данному факту ведется доследственная проверка.




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    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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