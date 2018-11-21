Водитель без доверенности наехал на пешеходов в Андижанской области

Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Андижанской области узбекистанец, управляя без доверенности машиной своей брата, сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба МВД.

Жители махалли "Кораёнтог" в Избаскентском районе Андижанской области переходили дорогу, когда на них наехал мужчина на автомобиле Lacetti. Водитель не справился с управлением и, сбив пешеходов, врезался в столб на обочине дороги.

Один из пешеходов скончался на месте происшествия. Второго вместе с виновником ДТП отправили в больницу.

Как выяснилось, автомобиль принадлежал брату управлявшего им мужчины. У самого водителя не было доверенности на управление транспортным средством.

По данному факту ведется доследственная проверка.