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Узбекский плов

Плов из любовника: за что арабка отомстила бойфренду

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Происшествия
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Приготовленным блюдом женщина накормила рабочих и собак. Убийцу выдал… человеческий зуб, найденный в блендере.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Уроженку Марокко, проживающую в Арабских Эмиратах, подозревают в убийстве своего сожителя.

Как сообщает ВВС, женщина разделалась с бойфрендом за то, что тот собирался бросить ее после семи лет совестной жизни и жениться на другой.

Из его останков она приготовила макбус – блюдо из риса и мяса, или разновидность плова. Угощение дама предложила строителям, которые работали возле дома, а остатки скормила собакам.

Нож в руке мужчины
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Преступление было совершено три месяца назад, и оно так и не было бы раскрыто, поскольку убийца избавилась от всех улик. Однако подробности вскрылись, когда к ней в дом приехал брат погибшего, чтобы выяснить, где он. Тогда-то он и обнаружил в ее блендере…  человеческий зуб.

Мужчина тут же обратился в полицию. ДНК-тест подтвердил личность убитого.

Правоохранители провели допрос, на котором марокканка призналась в содеянном.

Она объяснила, что просто обезумела от ревности, поэтому и решилась на столь кровожадный поступок.

 




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    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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