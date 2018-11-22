Плов из любовника: за что арабка отомстила бойфренду

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Уроженку Марокко, проживающую в Арабских Эмиратах, подозревают в убийстве своего сожителя.

Как сообщает ВВС, женщина разделалась с бойфрендом за то, что тот собирался бросить ее после семи лет совестной жизни и жениться на другой.

Из его останков она приготовила макбус – блюдо из риса и мяса, или разновидность плова. Угощение дама предложила строителям, которые работали возле дома, а остатки скормила собакам.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Узбекский Отелло: на рынке в Сурхандарье мужчина убил жену из ревности

Преступление было совершено три месяца назад, и оно так и не было бы раскрыто, поскольку убийца избавилась от всех улик. Однако подробности вскрылись, когда к ней в дом приехал брат погибшего, чтобы выяснить, где он. Тогда-то он и обнаружил в ее блендере… человеческий зуб.

Мужчина тут же обратился в полицию. ДНК-тест подтвердил личность убитого.

Правоохранители провели допрос, на котором марокканка призналась в содеянном.

Она объяснила, что просто обезумела от ревности, поэтому и решилась на столь кровожадный поступок.