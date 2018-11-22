Пациент ташкентской больницы получил стулом по голове

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Между пациентами туберкулезной больницы №1 в Ташкенте произошел скандал. Ссора привела к тому, что один из них несколько раз ударил другого стулом по голове.

"В результате В.Б. был доставлен в отдел реанимации больницы. В.Е. был задержан", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что посетитель одного из магазинов в Ташкентской области напал с ножом на сотрудника ОВД. Тот пытался помешать конфликту между продавцом и покупателем.