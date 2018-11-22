15:45 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Дежурная часть ОВД

Пациент ташкентской больницы получил стулом по голове

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
118 0 0

Инцидент произошел 20 ноября в Алмазарском районе города.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Между пациентами туберкулезной больницы №1 в Ташкенте произошел скандал. Ссора привела к тому, что один из них несколько раз ударил другого стулом по голове.

"В результате В.Б. был доставлен в отдел реанимации больницы. В.Е. был задержан", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что посетитель одного из магазинов в Ташкентской области напал с ножом на сотрудника ОВД. Тот пытался помешать конфликту между продавцом и покупателем. 

По теме

Пьяные танцы: в Сети появилось видео массовой драки на свадьбе
Теги:
Ташкент, драка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Железнодорожные пути
Шокирующее видео: в Индии мать уронила младенца под поезд
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054