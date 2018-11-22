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Преступник за решеткой

Обвиненную в смерти узбекского младенца главврача выпустили из СИЗО

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Суд заменил содержание под стражей на домашний арест, он рассмотрел и удовлетворил апелляционное представление прокуратуры района.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Калининградский областной суд освободил из СИЗО обвиненную в смерти младенца из Узбекистана главу роддома №4 Елену Белову, сообщает РИА Новости.

Он удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Центрального района, меру пресечения заменили на домашний арест.

Медсестра в операционной
© Sputnik / Константин Чалабов
Прокуратура просит освободить Елену Белую из СИЗО

По версии следствия, в начале ноября уроженка Узбекистана родила живого, хотя и недоношенного мальчика, по медицинским показаниям ему требовался дорогостоящий препарат, но врач не стала его вводить. В результате ребенок умер.

На прошлой неделе суд по ходатайству СУ СК арестовал женщину на два месяца, во вторник прокуратура обжаловала решение суда.

Кроме того, в поддержку главврача также выступила Национальная медицинская палата. Эксперты напомнили, что ранее главврач никогда не привлекалась к ответственности и добросовестно выполняла свои обязанности.




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