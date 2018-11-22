19:15 22 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Шахта лифта

Родились в рубашке: лифт в Чикаго рухнул с 95-го этажа с шестью пассажирами

© Sputnik / Александр Вильф
Происшествия
Получить короткую ссылку
6720

В лифте находились беременная женщина, а также студенты и туристы.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95-го этажа "Ханкок-центра" в Чикаго.

Как сообщает CBS Chicago, в кабинке лифта находились трое студентов, двое туристов из Мексики и беременная женщина.

Один из тросов, удерживающих лифт, лопнул, и кабина на огромной скорости полетела вниз. Однако пассажирам повезло: лифт пролетел целых 84 этажа и остановился на уровне 11-го.

Эвакуация заняла около трех часов. Спасатели прорубили стену в месте, где застрял лифт, чтобы наконец вытащить людей.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Необычные пляжи Сумайи погрязли в мусоре
Как туристы изуродовали уникальные пляжи из "Игры престолов" – видеофакт
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054