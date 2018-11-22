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Шопинг в черную пятницу

Обмануть шопоголика: выявлено 400 сайтов-подделок перед "черной пятницей"

© AFP 2018 / ROBYN BECK
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Порталы копируют известные интернет-магазины, в том числе самый популярный – AliExpress.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Международная организация по расследованию киберпреступлений Group-IB в преддверии "черной пятницы" выявила около четырех сотен сайтов-подделок, сообщает РИА Новости.

Порталы копируют популярные интернет-площадки, в том числе одну из самых крупных и известных – AliExpress.

Как полагают специалисты, целью мошенничества могут оказаться и реализация контрафактных товаров, и кража денег или данных банковских карт. Ущерб для одного покупателя может достигать десятков тысяч рублей. Каждый месяц на такие сайты могут заходить до 200 тысяч человек.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять адресную строку магазина каждый раз при переходе со страницы на страницу, проверять даты создания сайтов через Whois-сервисы.

Теги:
Сайт, черная пятница, Мошенничество



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