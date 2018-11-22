Вербовал в соцсетях: в Петербурге уроженца ЦА арестовали за терроризм

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Петербурге арестовали мужчину за подготовку к террористической деятельности, сообщает РИА Новости.
Он происходит из среднеазиатской республики, правоохранительные органы подозревают его вербовке соцсетях пособника и подготовке к переправке в Сирию.
По версии следствия, 26-летний подозреваемый собирался обучиться военному делу, тактике ведения боя, диверсионно-террористическим методам боевых действий и правилам обращения с огнестрельным оружием.
Ему предъявили обвинение в нарушении части 2 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации о приготовлении к участию в деятельности террористического сообщества.
На прошлой неделе в Бишкеке прошла очередная конференция специальных служб тюркоязычных государств по противодействию терроризму.
По мнению представителей спецслужб Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана, активизации терроризма и религиозного экстремизма в мире способствуют локальные вооруженные конфликты.