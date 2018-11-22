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Преступник за решеткой

Вербовал в соцсетях: в Петербурге уроженца ЦА арестовали за терроризм

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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По версии следствия, 26-летний мужчина нашел пособника и намеревался уехать в Сирию, чтобы вести подрывную деятельность.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Петербурге арестовали мужчину за подготовку к террористической деятельности, сообщает РИА Новости.

Он происходит из среднеазиатской республики, правоохранительные органы подозревают его вербовке соцсетях пособника и подготовке к переправке в Сирию.

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По версии следствия, 26-летний подозреваемый собирался обучиться военному делу, тактике ведения боя, диверсионно-террористическим методам боевых действий и правилам обращения с огнестрельным оружием.

Ему предъявили обвинение в нарушении части 2 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации о приготовлении к участию в деятельности террористического сообщества.

На прошлой неделе в Бишкеке прошла очередная конференция специальных служб тюркоязычных государств по противодействию терроризму.

По мнению представителей спецслужб Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана, активизации терроризма и религиозного экстремизма в мире способствуют локальные вооруженные конфликты.

Теги:
соцсети, Санкт-Петербург, Терроризм



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