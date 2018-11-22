Чемпионку Азии по пауэрлифтингу насмерть сбил автобус

Трагедия произошла 21 ноября в Петропавловске. Спортсменка ехала на тренировку.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Петропавловске погибла чемпионка Азии по пауэрлифтингу Виктория Шестопалова. На пересечении улиц Жбанова и Чайковского ее сбил автобус, сообщили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области.

"21 ноября около 18 часов в Петропавловске на пересечении улиц Жабаева-Чайковского водителем маршрутного автобуса был совершен наезд на 23-летнюю жительницу областного центра. В результате полученных травм девушка скончалась", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначен ряд экспертиз.

Соболезнования близким выразил руководитель управления физкультуры и спорта Северо-Казахстанской области Руслан Есеналин.

"Вчера трагически ушла из жизни чемпионка Азии по классическому жиму лежа Виктория Шестопалова. Вся спортивная общественность области скорбит по замечательной молодой спортсменке — гордости региона и страны. Искренние соболезнования близким, вечная ей память…" — написал Есеналин в Facebook.

Десятки человек выразили соболезнования под этой публикацией.

Виктория Шестопалова многократно завоевывала призовые места на чемпионатах Казахстана и Азии. Кроме того, она была тренером по фитнесу, вела блоги по похудению и здоровому образу жизни.