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Нож в руке

Нож в спину: в Ташкенте ранили мужчину, он госпитализирован

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Виновного задержали, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента 21 ноября ранили ножом в спину мужчину, сообщает пресс-служба МВД.

"21 ноября текущего года гражданин Ш.И., проживающий в Алмазарском районе города Ташкента, в ходе конфликта нанес ножевое ранение в область спины гражданину О.А., проживающему в  этом же районе. В результате О.А. был госпитализирован. Ш.И. был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Согласно статье 104 об умышленном тяжком телесном повреждении, такие преступления наказываются лишением свободы от трех до пяти лет. Если оно влечет смерть потерпевшего, срок может увеличиться до 10 лет тюрьмы. В случае причинения вреда женщине, в процессе массовых беспорядков или с особой жестокостью срок наказания может составить от 5 до 8 лет.

Теги:
Правоохранительные органы, госпитализация, Ташкент



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