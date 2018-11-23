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пистолет Макарова

В Андижане неизвестные до смерти избили сотрудника ОВД

© Sputnik / Георгий Зимарев
Происшествия
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Мужчины отказались предъявить документы сотрудникам ОВД, вместо этого руками и ногами избили их, в результате один из правоохранителей погиб, а второй госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Сотрудник органов внутренних дел Избосканского района Андижанской области лейтенант Ильхомжон Хайдаров погиб после того, как его накануне избили неизвестные на улице.

Об этом сообщает Газета.UZ со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 22 ноября. Двое сотрудников МВД, в том числе Хайдаров, подошли к семерым гражданам для выяснения их личностей.

Один из мужчин отказался представиться и предъявить документы, вместо этого он оказал активное сопротивление. Затем он вызвал на место конфликта своих родственников, которые руками и ногами избили сотрудников ОВД.

В результате Ильхомжон Хайдаров скончался на месте от полученных телесных повреждений. Его напарник был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.




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