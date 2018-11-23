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Флаги Таджикистана, архивное фото

Взяли на контроль: посольство помогает родным умершего на допросе таджика

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
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Специалисты отслеживают это трагическое происшествие, сотрудники консульской службы провели встречу с представителями полиции и находятся в контакте с ними.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik.  Посольство Таджикистана в России намерено оказать помощь родственникам умершего на допросе уроженца страны в отправке тела на родину, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как заявили в ведомстве, специалисты отслеживают это трагическое происшествие. Сотрудники консульской службы провели встречу с представителями полиции и находятся в контакте с ними.

В среду в служебном кабинете отделения МВД РФ города Москвы по району (Вешняки) сотрудник полиции проводил допрос гражданина Таджикистана, которого подозревали в разбое. Мужчина скончался во время разговора. По предварительным данным, причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сердечная недостаточность вызывается нарушениями функции миокарда. В такие моменты сердце не может обеспечивать потребности организма из-за нарушения насосной функции или делает это за счет повышения КДД в желудочках.

Теги:
Таджикистан, Москва, разбой, допрос, посольство



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