Взяли на контроль: посольство помогает родным умершего на допросе таджика

Специалисты отслеживают это трагическое происшествие, сотрудники консульской службы провели встречу с представителями полиции и находятся в контакте с ними.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Посольство Таджикистана в России намерено оказать помощь родственникам умершего на допросе уроженца страны в отправке тела на родину, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как заявили в ведомстве, специалисты отслеживают это трагическое происшествие. Сотрудники консульской службы провели встречу с представителями полиции и находятся в контакте с ними.

В среду в служебном кабинете отделения МВД РФ города Москвы по району (Вешняки) сотрудник полиции проводил допрос гражданина Таджикистана, которого подозревали в разбое. Мужчина скончался во время разговора. По предварительным данным, причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сердечная недостаточность вызывается нарушениями функции миокарда. В такие моменты сердце не может обеспечивать потребности организма из-за нарушения насосной функции или делает это за счет повышения КДД в желудочках.