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Судебный молоток, архивное фото

Главврачу роддома в Калининграде предъявили обвинение из-за смерти младенца

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
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Главный врач меучреждения, где после родов скончался новорожденный узбекистанец находится под домашним арестом.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Главному врачу роддома №4 в Калининграде Елене Беловой в пятницу предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

Суд поменял ее статус с подозреваемой на обвиняемую, женщина находится под домашним арестом.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Обвиненную в смерти узбекского младенца главврача выпустили из СИЗО

В ноябре уроженка Узбекистана родила в указанном учреждении мальчика массой 700 граммов, он появился на свет раньше положенного срока. Для поддержания жизни ребенку требовалось дорогостоящее лекарство, но Белова не стала его вводить, в итоге младенец умер.

На прошлой неделе ее арестовали, но затем прокуратура обжаловала это решение – женщину выпустили из СИЗО под домашний арест.

При этом мать погибшего ребенка во время беременности не обследовалась, у врачей возникали проблемы в общении с ней из-за языкового барьера.

Теги:
Узбекистан, обвинение, Калининград, Суд



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