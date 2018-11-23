Главврачу роддома в Калининграде предъявили обвинение из-за смерти младенца

Главный врач меучреждения, где после родов скончался новорожденный узбекистанец находится под домашним арестом.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Главному врачу роддома №4 в Калининграде Елене Беловой в пятницу предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

Суд поменял ее статус с подозреваемой на обвиняемую, женщина находится под домашним арестом.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Обвиненную в смерти узбекского младенца главврача выпустили из СИЗО

В ноябре уроженка Узбекистана родила в указанном учреждении мальчика массой 700 граммов, он появился на свет раньше положенного срока. Для поддержания жизни ребенку требовалось дорогостоящее лекарство, но Белова не стала его вводить, в итоге младенец умер.

На прошлой неделе ее арестовали, но затем прокуратура обжаловала это решение – женщину выпустили из СИЗО под домашний арест.

При этом мать погибшего ребенка во время беременности не обследовалась, у врачей возникали проблемы в общении с ней из-за языкового барьера.