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Мужчина в наручниках

Таджикистанец не рассказал о дяде-террористе ИГИЛ: его будут судить в РФ

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Мужчина почти два года скрывал сведения о родственнике, которые воевал в Сирии, он предстанет перед судом в Воронежской области.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Уроженец Таджикистана около двух лет укрывал от российских властей сведения о своем дяде, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛ (организация запрещена в РФ и ЦА – прим.ред.), сообщает Sputnik Таджикистан.

Теперь он предстанет перед судом в Воронежской области, преступление выявило ФСБ по региону.

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В Таджикистане организатор теракта в Дангаре получил пожизненное

В отношении 25-летнего таджикистанца возбуждено уголовное дело, ему грозит до года тюрьма.

Ранее в Таджикистане получил пожизненный срок другой участник ИГИЛ, который участвовал в организации теракта в Дангаре. Хусейн Абдусамадов признался в преступлениях, но не раскаялся в содеянном.

В конце июля этого года неизвестные в городе Дангаре в Таджикистане совершили наезд на группу иностранных путешественников, а затем напали на них с ножами. В результате погибли четыре человека – граждане Нидерландов, США и Швейцарии.

Теги:
Таджикистан, Россия, Терроризм, Суд



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