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Висельная петля. Архивное фото

Фермер в Джизаке повесился из-за долгов банку

© Foto: Rodina.news
Происшествия
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Мужчина задолжал более 300 миллионов сумов, ранее Бюро принудительного исполнения конфисковало у него имущество.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Джизакской области 33-летний фермер повесился из-за долгов "Агробанку", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Тело мужчины обнаружили на кладе у дома, судмедэкспертиза подтвердила самоубийство.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
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По данным ведомства, погибший взял в  2017 году в районном филиале банка льготный кредит на 104,6 миллиона сумов и задолжал более 58 миллионов. Затем он брал еще один займ на 271,6 миллиона сумов и остался должен свыше 220 миллионов.

Специалисты Бюро принудительного исполнения оставили матери фермера предупреждение о взыскании задолженности в течение 15 дней, у него конфисковали все имущество.

Ранее сообщалось об изменениях в узбекистанском законе о кредитовании – теперь кредиторы имеют право сдавать имущество должников в аренду без их согласия, предоставлять в кредит и рассрочку.

Теги:
Банки, долги, Джизак



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