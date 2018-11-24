Узбекистанцев предупредили о сильном снегопаде на Камчике

Ожидаются заносы, гололедицы, переменная облачность, местами туман, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Узгидромет предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в районе перевал "Камчик" на автодороге А-373 "Ташкент-Ош".

В субботу там ожидаются заносы, туман с ухудшением видимости до 50-100 метров и усиление ветра до 25 метров в секунду. Температура ночью составит 4-9 градусов мороза, днем – 0-5 ниже нуля.

В середине ноября в Узбекистане наступила зима – температура понизилась с 12-15 градусов до 0-3 днем и минус 4-7 ночью. Особенно похолодание затронуло такие районы, как Нукурс, Ургенч и Камчик.

Слабовлажная, но холодая воздушная масса проникла в республику с Европейской территории России.

В воскресенье осадки не ожидаются, но влияние холодной воздушной массы сохранится – днем температура составит 8-10 градусов тепла, ночью опустится до минус 3.