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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

В Ташкенте мужчина обворовал магазин на рынке "Стройгород"

CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / A rib-knit three-hole balaclava
Происшествия
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Фотографию злоумышленника разослали предприниматели в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента мужчина украл 500 тысяч сумов в одном из магазинов на рынке "Стройгород". Об этом передает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Пострадавший предприниматель разослал в мессенджере Telegram фотографию злоумышленника, которую удалось сделать благодаря камерам видеонаблюдения.

На следующий день торговцы, работающие на этом рынке, поймали вора и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

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Злоумышленником оказался житель Янгиюльского района 23-летний Отабек А.. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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Теги:
Ограбление и кража, Ташкент



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