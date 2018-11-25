В Ташкенте мужчина обворовал магазин на рынке "Стройгород"

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента мужчина украл 500 тысяч сумов в одном из магазинов на рынке "Стройгород". Об этом передает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.
Пострадавший предприниматель разослал в мессенджере Telegram фотографию злоумышленника, которую удалось сделать благодаря камерам видеонаблюдения.
На следующий день торговцы, работающие на этом рынке, поймали вора и передали его сотрудникам правоохранительных органов.
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Злоумышленником оказался житель Янгиюльского района 23-летний Отабек А.. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.