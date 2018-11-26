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На водителя, виновного в ДТП под Саратовом, завели уголовное дело

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Его напарник, также находившийся в автобусе во время аварии, уже поправился и выписан из больницы.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Водитель-казахстанец, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии под Саратовом, выписан из больницы, второй переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным руководителя пресс-службы МИД республики Айбека Смадиярова, здоровью казахстанца, который покинул больницу, уже ничего не угрожает, а вот второй водитель находится в незавидном положении - он получил очень серьезные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов и Скорой помощи на месте происшествия
NewsTeam
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Первые несколько дней он находился в реанимации, сейчас переведен в обычную палату.

"На него российская полиция завела уголовное дело. В некоторых СМИ циркулировала информация о том, что его якобы арестовали. Мы хотим опровергнуть эту информацию. Он не арестован, он находится в палате, мера пресечения в отношении него не принята", - сказал Смадияров.

Напомним, на прошлой неделе, 17 ноября, на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров - граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана.

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

 




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