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Боинг 767

Птица помешала самолету вылететь из Стамбула в Ташкент

Sputnik
Происшествия
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При проверке воздушного судна были обнаружены неполадки в одном из двигателей.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Самолет Boing 767 "Узбекских авиалиний" не смог вовремя вылететь из Стамбула в Ташкент — в двигатель воздушного судна попала птица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Рейс HY272 "Стамбул - Ташкент" должен был вылететь в 12:30 (время совпадает с московским), но во время проверки в одном из двигателей были обнаружены неполадки.

"При тщательном осмотре самолета было выявлено повреждение двух лопаток вентилятора ступени, причиной которого оказалось попадание птицы в двигатель", — говорится в сообщении пресс-службы.

Возможно, птица попала в двигатель при выполнении предыдущего рейса из Ташкента в Стамбул сегодня утром.

Прядка: пилотов обучают действиям при попадании птиц в двигатель самолета >>>

В авиакомпании рассказали, что оборудование и запасные части для ремонта поврежденного воздушного судна отправлены из столицы Узбекистана в Стамбул вечерним рейсом в 17:55 (15:55 по московскому времени). Затем лайнер подготовят к полету.

Пассажиры, следующие указанным рейсом, размещены в отеле.

Теги:
Стамбул, Самолет, Узбекские авиалинии



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