В московском метро погиб узбекистанец

Мужчина упал на жесткий путь и погиб от полученных травм, для обеспечения безопасности на ближайшие часы закрыли несколько станций.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Во вторник под колесами поезда на станции метро "Юго-Западная" в Москве погиб 25-летний уроженец Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД по столичной подземке.

Мужчина упал на жесткий путь, это заметил машинист и включил экстренное торможение, но поезд наехал на пассажира по инерции.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно вызвали скорую помощь, но узбекистанец скончался от полученных травм.

На ближайший час в метро закрыли станции "Проспект Вернадского", "Румянцево", "Саларьево" и саму "Юго-Западную". В 17:35 их снова открыли.

По словам машиниста, погибший самостоятельно шагнул под поезд. Правоохранители проводят проверку, опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, заказан видеообзор с камеры наблюдения.