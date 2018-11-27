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Сотрудники полиции на станции московского метро

В московском метро погиб узбекистанец

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Мужчина упал на жесткий путь и погиб от полученных травм, для обеспечения безопасности на ближайшие часы закрыли несколько станций.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Во вторник под колесами поезда на станции метро "Юго-Западная" в Москве погиб 25-летний уроженец Узбекистана, сообщает пресс-служба УВД по столичной подземке.

Мужчина упал на жесткий путь, это заметил машинист и включил экстренное торможение, но поезд наехал на пассажира по инерции.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно вызвали скорую помощь, но узбекистанец скончался от полученных травм.

На ближайший час в метро закрыли станции "Проспект Вернадского", "Румянцево", "Саларьево" и саму "Юго-Западную". В 17:35 их снова открыли.

По словам машиниста, погибший  самостоятельно шагнул под поезд. Правоохранители проводят проверку, опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, заказан видеообзор с камеры наблюдения.

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Теги:
Узбекистан, Московский метрополитен, Москва



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