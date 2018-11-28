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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

После многочасовой задержки в Стамбуле самолет Uzairways прилетел в Ташкент

Пресс-служба авиакомпании
Происшествия
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Лайнер Boeing 767 отремонтирован в аэропорту Стамбула, на время задержки пассажиры были размещены в местных гостиницах.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Неисправность самолета "Узбекистон хаво йуллари" устранена, и борт уже вылетел из Стамбула в Ташкент с пассажирами. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на данные авиакомпании.

Напомним, накануне, 27 ноября, в Стамбуле с авиалайнером Boeing 767 произошел инцидент - в двигатель попала птица. В результате были повреждены две лопатки вентилятора ступени.

Ранее в НАК сообщили, что оборудование и запасные части для ремонта поврежденного самолета были отправлены из Ташкента в Стамбул вечерним рейсом. Пассажиры, следующие данным рейсом, на время ремонта были размещены в отеле.

 

Теги:
Самолет, Стамбул, Узбекистан



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