После многочасовой задержки в Стамбуле самолет Uzairways прилетел в Ташкент

Лайнер Boeing 767 отремонтирован в аэропорту Стамбула, на время задержки пассажиры были размещены в местных гостиницах.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Неисправность самолета "Узбекистон хаво йуллари" устранена, и борт уже вылетел из Стамбула в Ташкент с пассажирами. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на данные авиакомпании.

Напомним, накануне, 27 ноября, в Стамбуле с авиалайнером Boeing 767 произошел инцидент - в двигатель попала птица. В результате были повреждены две лопатки вентилятора ступени.

Ранее в НАК сообщили, что оборудование и запасные части для ремонта поврежденного самолета были отправлены из Ташкента в Стамбул вечерним рейсом. Пассажиры, следующие данным рейсом, на время ремонта были размещены в отеле.