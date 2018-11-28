В Китае при взрыве у химзавода погибли 22 человека, выгорело полсотни авто

В результате пожара и последующего взрыва выгорели десятки машин. Специалисты говорят, что число жертв может вырасти.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. По меньшей мере 22 человека погибли и более 20 человек получили ранения при взрыве в районе химического завода в восточной китайской провинции Хэбэй, сообщает Синьхуа.

ЧП на предприятии Shenghua Chemical Industry случилось в ночь на среду, 28 ноября, в городе Чжанцзякоу.

Сначала около химзавода в районе Цяодун прогремел взрыв – взорвалась машина, перевозившая опасные химические вещества, а затем начался пожар, который уничтожил порядка 50 автомобилей. На фотографиях и видеозаписях видно, что стоящие в ряд автомобили сгорели полностью.

Местные власти заявляют, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, и по оценкам специалистов число жертв может увеличиться.

Причина взрыва до сих пор не установлена.

Отметим, что город Чжанцзякоу в 2022 году совместно с Пекином будет принимать зимние Олимпийские игры.