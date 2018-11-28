12:14 28 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Скорая помощь, архивное фото

Массовое ДТП в Ташкенте – шесть машин "догнали" друг друга на перекрестке

© sputnik Стас Этвеш
Происшествия
Получить короткую ссылку
100 0 0

Пострадал водитель, который и стал причиной аварии. Он госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Страшная авария произошла вечером во вторник, 27 ноября, в Алмазарском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу шести автомобилей было зафиксировано на перекрестке улиц Себзор и Нурафшон.

В результате ДТП пострадал водитель одной из автомашин - он доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения именно пострадавшим водителем: он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, объяснили в ведомстве.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Американца забыли пристегнуть к дельтаплану
Головокружительное видео: турист чудом выжил после полета на дельтаплане
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054