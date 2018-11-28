Массовое ДТП в Ташкенте – шесть машин "догнали" друг друга на перекрестке

Пострадал водитель, который и стал причиной аварии. Он госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Страшная авария произошла вечером во вторник, 27 ноября, в Алмазарском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу шести автомобилей было зафиксировано на перекрестке улиц Себзор и Нурафшон.

В результате ДТП пострадал водитель одной из автомашин - он доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения именно пострадавшим водителем: он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, объяснили в ведомстве.