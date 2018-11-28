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Мужчина в наручниках

В Приморье мигрант получил 28 лет тюрьмы за сбыт "синтетики"

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Мужчина не только продавал наркотики, но и незаконно перевозил их через границу Таможенного союза.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Приморский краевой суд приговорил мигранта из Центральной Азии к 28 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в нарушении статей 228 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, он не только продавал "синтетику", но и провозил вещества через таможенную границу.

Марихуана
© Flickr/ Bob Doran
"Синтетике" не место: еще 30 наркотиков попали под запрет в Узбекистане

"Как установлено на судебном заседании, фигурант в период с апреля по июль 2016 года, действуя в составе орггруппы с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), прибывал в село Покровка Октябрьского района, где забирал крупные партии синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Всего ему удалось сбыть более 67,7 килограмма наркотиков, его задержали при передаче последней партии весом около пяти килограммов.

В Узбекистане активно борются с распространением наркотиков – в конце октября в силу вступили поправки о наказании за изготовление и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков, чуть позже список расширили еще на 27 наименований.

Теги:
Наркотики, Тюрьма, Приморье



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