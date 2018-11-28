В Приморье мигрант получил 28 лет тюрьмы за сбыт "синтетики"

Мужчина не только продавал наркотики, но и незаконно перевозил их через границу Таможенного союза.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Приморский краевой суд приговорил мигранта из Центральной Азии к 28 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в нарушении статей 228 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, он не только продавал "синтетику", но и провозил вещества через таможенную границу.

"Как установлено на судебном заседании, фигурант в период с апреля по июль 2016 года, действуя в составе орггруппы с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), прибывал в село Покровка Октябрьского района, где забирал крупные партии синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Всего ему удалось сбыть более 67,7 килограмма наркотиков, его задержали при передаче последней партии весом около пяти килограммов.

В Узбекистане активно борются с распространением наркотиков – в конце октября в силу вступили поправки о наказании за изготовление и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков, чуть позже список расширили еще на 27 наименований.