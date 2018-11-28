В Волгоградской области узбекистанец пострадал в страшном ДТП с КамАЗом

Гражданин Узбекистана с тремя пассажирами госпитализирован, один из них скончался на месте ДТП.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Камышинском районе Волгоградской области грузовой автомобиль опрокинулся на Daewoo Nexia, за рулем которого находился 33-летний узбекистанец.

© Sputnik / Варвара Гертье На виновного в ДТП под Саратовом водителя завели уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, после чего полуприцеп с мукой упал на Daewoo Nexia.

Гражданин Узбекистана и трое пассажиров доставлены в больницу. Один пассажир, 56-летний житель Ингушетии, умер на месте.

Напомним, на прошлой неделе на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров - граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана.