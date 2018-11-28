16:17 28 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Работа сотрудников ГИБДД

В Волгоградской области узбекистанец пострадал в страшном ДТП с КамАЗом

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0

Гражданин Узбекистана с тремя пассажирами госпитализирован, один из них скончался на месте ДТП.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В Камышинском районе Волгоградской области грузовой автомобиль опрокинулся на Daewoo Nexia, за рулем которого находился 33-летний узбекистанец.

© Sputnik / Варвара Гертье
На виновного в ДТП под Саратовом водителя завели уголовное дело

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, после чего полуприцеп с мукой упал на Daewoo Nexia.

Гражданин Узбекистана и трое пассажиров доставлены в больницу. Один пассажир, 56-летний житель Ингушетии, умер на месте.

Напомним, на прошлой неделе на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров - граждан Узбекистана, и в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана.

Теги:
ДТП, Волгоград, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Руководитель экспедиции рассказал Sputnik Армения про уникальные находки в Ахцке
    Голубая кровь

    Жители Армении смогут проверить родство с царскими династиями Арташесидов и Аршакидов.

  • Регистрация на Facebook
    Виртуальный союзник

    Представитель Facebook рассказал британским парламентариями, как соцсеть помогает Латвии бороться с "российской информационной угрозой".

  • На границе Польши и Литвы, архивное фото
    Ничего, кроме правды

    На литовской границе протестируют детекторы лжи для въезжающих в Евросоюз – новая система начнет работать со следующего года.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Чудо продолжается: Усманов поблагодарил Путина от всего узбекского народа
Чудо продолжается: Усманов поблагодарил Путина от всего узбекского народа
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054