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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Избивавшему фермеров полицейскому в Узбекистане вынесли приговор

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Бывшего начальника Каршинского РОВД Жахонгира Ражабова обвиняли в избиении нескольких руководителей фермерских хозяйств, в том числе одной женщины, из-за низкого урожая зерновых.

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Ургутский районный суд по уголовным делам Самаркандской области приговорил бывшего начальника Каршинского РОВД Жахонгира Ражабова к двум годам ограничения свободы за избиение фермеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

Информация о том, что Ражабов избил несколько руководителей фермерских хозяйств, в том числе одну женщину, не выполнявших, по его мнению, нормы по сбору урожая зерновых, появилась в местных СМИ и в интернете в июле этого года. Дело вызвало в Узбекистане большой общественный резонанс.

"Жахонгир Ражабов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Превышение власти или должностных полномочий" и приговорен к двум годам ограничения свободы", - заявил представитель суда.

Ражабову также запретили в течение трех последующих лет занимать ответственные должности.

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Суд установил, что экс-сотрудник РОВД применял силу и оскорбил около 15 фермеров.

"Подсудимый полностью признал свою вину. При этом он заявил, что совершал противоправные действия не в своих интересах", - добавили в суде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце октября этого года поручил генеральному прокурору страны провести расследование нарушений закона, совершенных в ходе сельскохозяйственных работ. Тогда же Мирзиёев за недостатки в организации сбора урожая зерновых и факты принудительного труда освободил от занимаемой должности вице-премьера Зойира Мирзаева, курировавшего аграрный сектор.




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