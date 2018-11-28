Атака телефонных террористов в РФ вновь не подтвердилась

Днем 27 ноября из торговых центров в Москве эвакуировали почти четыре тысячи человек, Киевский вокзал работает в штатном режиме.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Волна звонков о минировании, которые днем 27 ноября поступили в 12 московских торговых центров, идет из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

Всего из ТЦ эвакуировали более четырех тысяч человек, а в Государственной Думе предлагают уравнять наказание для лиц, отправляющих заведомо ложные сообщения о терроризме, к срокам для пособников террористов.

© Sputnik / Михаил Воскресенский В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярева (ЛДПР), ложными сообщениями "телефонные террористы" отвлекают правоохранительные органы от реальных угроз и провоцируют в обществе панику. На ликвидацию последствий тратится слишком много ресурсов, а полученная информация может в результате дать почву для настоящего теракта.

Ранее также сообщалось о якобы минировании и эвакуации Киевского вокзала, но это информация не подтвердилась.

В последний раз волна телефонного терроризма прошла по России осенью 2017 года, тогда были эвакуированы всего около 350 тысяч человек. Звонки поступали не только в торговые центры, но и на вокзалы и в учебные заведения. Угрозы ни разу не подтвердились.