17:38 28 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Телефоны

Атака телефонных террористов в РФ вновь не подтвердилась

© Sputnik / Первенцев
Происшествия
Получить короткую ссылку
15 0 0

Днем 27 ноября из торговых центров в Москве эвакуировали почти четыре тысячи человек, Киевский вокзал работает в штатном режиме.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Волна звонков о минировании, которые днем 27 ноября поступили в 12 московских торговых центров, идет из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичные экстренные службы.

Всего из ТЦ эвакуировали более четырех тысяч человек, а в Государственной Думе предлагают уравнять наказание для лиц, отправляющих заведомо ложные сообщения о терроризме, к срокам для пособников террористов.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Москве "заминировали" 12 торговых центров и вокзал: идет эвакуация

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярева (ЛДПР), ложными сообщениями "телефонные террористы" отвлекают правоохранительные органы от реальных угроз и провоцируют в обществе панику. На ликвидацию последствий тратится слишком много ресурсов, а полученная информация может в результате дать почву для настоящего теракта.

Ранее также сообщалось о якобы минировании и эвакуации Киевского вокзала, но это информация не подтвердилась.

В последний раз волна телефонного терроризма прошла по России осенью 2017 года, тогда были эвакуированы всего около 350 тысяч человек. Звонки поступали не только в торговые центры, но и на вокзалы и в учебные заведения. Угрозы ни разу не подтвердились.

Теги:
Госдума, Терроризм, Россия, торговый центр



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Руководитель экспедиции рассказал Sputnik Армения про уникальные находки в Ахцке
    Голубая кровь

    Жители Армении смогут проверить родство с царскими династиями Арташесидов и Аршакидов.

  • Регистрация на Facebook
    Виртуальный союзник

    Представитель Facebook рассказал британским парламентариями, как соцсеть помогает Латвии бороться с "российской информационной угрозой".

  • На границе Польши и Литвы, архивное фото
    Ничего, кроме правды

    На литовской границе протестируют детекторы лжи для въезжающих в Евросоюз – новая система начнет работать со следующего года.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ритуальный танец. Племя хаммер. Эфиопия.
Яркие краски и экзотика: мир через фотообъектив Веры Землянской
Как делают знаменитые чустские тюбетейки
Путешествие в страну дуппи: как делают чустские тюбетейки
Расходов больше, чем доходов: на что потратят бюджет Узбекистана
Расходы больше доходов: на что потратят бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054