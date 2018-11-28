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В Беларуси расстреляли двоих "черных риелторов"

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Приговор уроженцу города Могилева приведен в исполнение, однако точная дата пока не сообщается.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Республике Беларусь привели в исполнение смертный приговор второму "черному риелтору" – уроженцу города Могилева Игорю Гершанкову, сообщает Sputnik Беларусь.

При этом точная дата приведения приговора в исполнение пока не сообщается, она станет известна, когда его мать получит официальное извещение из суда.

Накануне стало известно о расстреле его подельника Семена Бережного, его суд признал виновным в убийстве как минимум шести человек.

По данным следствия, супруги Гершанковы, Борис Колесников и Семен Бережной действовали в составе организованной группы. Они выбирали из числа неработающих, одиноких и пьющих граждан тех, кто также имеет задолженности по оплате коммунальных услуг, похищали их, переписывали на себя квартиры и убивали.

Преступников задержали весной 2015 года, судебный процесс шел больше полугода. В июле 2017-го Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к расстрелу. Жена Гершанкова Татьяна получила 24 года лишения свободы, Борис Колесников – 22 года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги:
Смертная казнь, суд, Беларусь



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