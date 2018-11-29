Андижанский "Отелло": мужчина жестоко расправился с собственной женой

Молодая женщина оскорбила супруга во время ссоры – это и толкнуло его на совершение преступления.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. В порыве злости мужчина в Андижане задушил собственную жену зарядным устройством от телефона.

Как сообщает портал upl24, инцидент произошел в районе Олтинкул.

В настоящее время мужчина задержан и против него возбуждено уголовное дело.

"Отелло" объяснил свой поступок тем, что 22-летняя супруга в ходе ссоры оскорбила его, а он не смог выдержать этого.

"Она оскорбила меня, и я не смог остановиться. Взяв зарядное устройство, начал душить ее. В какой-то момент она перестала двигаться, и тогда я понял, что натворил ужасное. Я очень сожалею о содеянном", — заявил обвиняемый во время следственных мероприятий.

Следствие продолжается.