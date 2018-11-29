Затопила и уснула: дети в Узбекистане отравились печным дымом

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Из-за отравления дымом в Кашкадарьинской области госпитализированы две малолетние девочки, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Жительница Гузарского района Кашкадарьинской области положила в печь дрова и уснула, дым просочился в дом и отравил двух ее малолетних детей. Девочки были госпитализированы.
По факту инцидента ведется расследование.
В течение всего отопительного периода в Ташкенте будет работать горячая линия. Жители города могут позвонить по номерам (71) 245 90 50 или 1050 и получить практическую помощь, консультации, а также высказать идеи или возражения. Специалисты работают круглосуточно.