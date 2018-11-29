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Ребенок

Затопила и уснула: дети в Узбекистане отравились печным дымом

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Пострадавшие девочки госпитализированы, по факту инцидента ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Из-за отравления дымом в Кашкадарьинской области госпитализированы две малолетние девочки, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Жительница Гузарского района Кашкадарьинской области положила в печь дрова и уснула, дым просочился в дом и отравил двух ее малолетних детей. Девочки были госпитализированы.

По факту инцидента ведется расследование.

Ремонт неисправного прибора отопления
© Sputnik / Игорь Маслов
Узбекистанцам помогут избежать трагедий в отопительный период
Напомним, с 25 ноября по 25 декабря 2018 года в Узбекистане объявлен "Месяц профилактики чрезвычайных ситуаций в отопительный период осенне-зимнего сезона", поскольку с наступлением холодов граждане не всегда придерживаются техники безопасности при отоплении жилых и нежилых помещений. Иногда это приводит к трагедиям.

В течение всего отопительного периода в Ташкенте будет работать горячая линия. Жители города могут позвонить по номерам (71) 245 90 50 или 1050 и получить практическую помощь, консультации, а также высказать идеи или возражения. Специалисты работают круглосуточно.




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