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Преступник за решеткой

В Джизаке задержали двоих наркокурьеров из Афганистана

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Брат и сестра пытались провезти крупную партию героина, правоохранители обнаружили более полутора килограммов наркотиков.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Джизаке сотрудники Службы государственной безопасности задержали наркокурьеров из Афганистана, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Брат с сестрой, 40-летняя Зулайхо и 22-летний Мухаммад Акром Дехконзаде пытались провезти более полутора килограммов наркотиков.

Правоохранительные органы взяли их под наблюдение на мосту "Хайратон". Они доехали на автомобиле из Термеза в Самарканд, там переночевали в отеле и отправились в Джизак.

Мужчина в наручниках
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По данным следствия, женщина проглотила запрещенное вещество. Ее доставили в Джизакский филиал Республиканского научно-практического центра экстренной медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статьям 273 и 246 о незаконном хранении наркотиков и контрабанде, преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Узбекистане проводят активную политику по борьбе с распространением наркотиков. В октябре в силу вступили поправки о наказании за изготовление и сбыт психоактивных веществ и "синтетики".

Теги:
Наркоторговля, Афганистан, Джизак



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