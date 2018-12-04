Юлия Зубанова также на два года лишена права занимать определенные должности.
Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело.
Женщину осудили почти на 4 года в исправительной колонии общего режима за попытку продать собственного новорожденного малыша за 275 тысяч рублей.
Эксперты оценили стоимость техники в 25 миллионов 700 тысяч сумов.
С заявлением к правоохранителям обратилась мать потерпевшей.
В настоящее время правоохранители уточняют обстоятельства происшествия.
Пропавшая в Ташкенте школьница нашлась в районе Тойтепы. По непонятным причинам ее родители были не в курсе того, что она отправилась в гости к родственникам, поэтому были вынуждены обратиться к правоохранителям.
Очевидцы засняли крупный пожар, который ликвидировали пять пожарных расчетов.
Двоим нарушителям удалось скрыться, остальные трое арестованы.
О местонахождении девочки ничего не известно с 29 ноября.
Пострадавший в этот момент нес службу, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.
У себя на родине 46-летний мужчина обвиняется в недоброкачественном ремонте транспорта и выпуске его в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Неизвестные напали на мужчину, когда он находился на посту, в результате его госпитализировали.
Брат и сестра пытались провезти крупную партию героина, правоохранители обнаружили более полутора килограммов наркотиков.
Узбекистанские пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти 30 тысяч долларов в нижнем белье.
Пострадавшие девочки госпитализированы, по факту инцидента ведется расследование.
Самолет был приобретен Трампом во время его предвыборной кампании за 100 миллионов долларов. С тех пор глава государства им не пользовался.
Ташкентец обратился в местные СМИ с просьбой о помощи: покой жителей Чиланзарского района тревожат проститутки, которые с лета этого года регулярно собираются под окнами одного из домов.
Глава агентства, его заместитель и еще два сотрудника подозреваются в совершении должностных преступлений, они заключены под стражу.
Житель Китая чудом остался жив сразу после двух опасных происшествий.