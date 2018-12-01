В Ташкенте задержан казахстанец, которому принадлежал сгоревший автобус

У себя на родине 46-летний мужчина обвиняется в недоброкачественном ремонте транспорта и выпуск его в эксплуатацию с техническими неисправностями.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Ташкенте в субботу утром задержали 46-летнего уроженца Казахстана, которому принадлежал автобус, который в январе 2018 года сгорел с 52 узбекистанцами, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Автобус принадлежал 46-летнему гражданину Республики Казахстан О.М., который не явился в правоохранительные органы и скрылся от следствия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время подозреваемого передадут правоохранителям Казахстана.

Тем временем в городе Актоба в Республике Казахстан продолжается судебный процесс по этому делу – в начале ноября приговоры вынесли пятерым виновным, среди которых водители и механик.

В январе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области сгорел пассажирский автобус, он направлялся в Россию. В результате возгорания погибли 52 гражданина Узбекистана, ехавшие на заработки в Казань.