19:43 01 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
кулак, архивное фото

В Самарканде пьяный ударил камнем сотрудника правоохранительных органов

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
64 0 0

Пострадавший в этот момент нес службу, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Самаркандской области пьяный мужчина ударил камнем сотрудника УВД, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Гражданин М.Ю. проживающий в Пастдаргамском районе Самаркандской области в пьяном состоянии ударил камнем в голову сотруднику УВД Пастдаргамского района, который нес службу на этой территории", - говорится в сообщении.

Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© Sputnik / Алексей Вовк
В Джизаке избили сотрудника правоохранительных органов

Пострадавший в момент нападения находился на посту, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый подобный случай за последнее время – ранее стало известно о нападении на сотрудника правоохранительных органов в Фаришском районе Джизакской области. Четверо неизвестных избили мужчину и скрылись, но затем их удалось задержать.

Теги:
Правоохранительные органы, Самарканд, нападение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Проверка боеготовности Вооруженных сил Республики Узбекистан
Орудия - к бою: в Узбекистане проверяют готовность армии
Россиянин построил модель терминатора
Он вернулся: пермяк создал говорящую модель терминатора
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный Интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054