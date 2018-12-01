В Самарканде пьяный ударил камнем сотрудника правоохранительных органов

Пострадавший в этот момент нес службу, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В Самаркандской области пьяный мужчина ударил камнем сотрудника УВД, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Гражданин М.Ю. проживающий в Пастдаргамском районе Самаркандской области в пьяном состоянии ударил камнем в голову сотруднику УВД Пастдаргамского района, который нес службу на этой территории", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Алексей Вовк В Джизаке избили сотрудника правоохранительных органов

Пострадавший в момент нападения находился на посту, его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый подобный случай за последнее время – ранее стало известно о нападении на сотрудника правоохранительных органов в Фаришском районе Джизакской области. Четверо неизвестных избили мужчину и скрылись, но затем их удалось задержать.