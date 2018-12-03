В Узбекистане женщина хранила в подвале своего дома свыше сорока телевизоров

Эксперты оценили стоимость техники в 25 миллионов 700 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. В Шахриханском районе Андижанской области в подвале дома местной жительницы сотрудники Таможенного комитета нашли 41 новый телевизор. Об этом сообщает пресс-служба ГТК республики.

Женщина превратила свой дом в настоящий товарный склад. Телевизоры были ввезены в Узбекистан незаконно. Их общая стоимость составляет более трех тысяч долларов.

В настоящее время сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Андижанской области проводят проверку.