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Узбекистанец пообещал победу в тендере и присвоил 13 тысяч долларов

© Flickr/ Jordan Gillespie
Происшествия
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Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана задержали ранее судимого гражданина республики, который предположительно присвоил 13 тысяч долларов, пообещав выигрыш в тендере, сообщает пресс-служба МВД.

В сентябре этого года подозреваемый взял у другого гражданина 13 тысяч долларов, пообещав его строительной фирме победу в тендере, объявленном организацией "Темир йул". Однако обещание он не выполнил и истратил деньги на свои нужды.

Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

 




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