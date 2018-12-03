Узбекистанец пообещал победу в тендере и присвоил 13 тысяч долларов

Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана задержали ранее судимого гражданина республики, который предположительно присвоил 13 тысяч долларов, пообещав выигрыш в тендере, сообщает пресс-служба МВД.

В сентябре этого года подозреваемый взял у другого гражданина 13 тысяч долларов, пообещав его строительной фирме победу в тендере, объявленном организацией "Темир йул". Однако обещание он не выполнил и истратил деньги на свои нужды.

Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.