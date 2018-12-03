23:19 03 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.39
  • EUR9411.29
  • USD8299.20
Поиск
Женщина в наручниках

Арендатор ангара, в котором сгорели 7 узбекистанцев, отправится в колонию

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0

Юлия Зубанова также на два года лишена права занимать определенные должности.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам Юлию Зубанову, которая арендовала ангар, в котором погибли семеро рабочих из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов (ОПС). 

Ликвидация пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 13 июля 2017
Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 13 июля 2017

Суд признал Забунову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ.

"Забунова вину не признала, пояснив суду только, что осознала "некоторую моральную ответственность". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительную колонию общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Юлия Зубанова не обеспечила должного прохождения нелегальными работниками противопожарного инструктажа. Устным распоряжением она назначила ответственным за пожарную безопасность Олега Фригина, не проведя ему противопожарный инструктаж. Уголовное дело, возбужденное в отношении Фригина, было прекращено 14 ноября в связи с примирением сторон. Он оплатил транспортировку тел на родину и выплатил компенсации потерпевшим.

Пожар в ангаре произошел ночью 13 июля 2017 года. При разборе завалов были обнаружены тела семи человек.

Теги:
Мигранты, Россия, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Пятилетие со звездами: что пожелали МИА "Россия сегодня" под елочкой в ГУМе
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054