Арендатор ангара, в котором сгорели 7 узбекистанцев, отправится в колонию

Юлия Зубанова также на два года лишена права занимать определенные должности.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам Юлию Зубанову, которая арендовала ангар, в котором погибли семеро рабочих из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов (ОПС).

Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ликвидация пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга. 13 июля 2017

Суд признал Забунову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ.

"Забунова вину не признала, пояснив суду только, что осознала "некоторую моральную ответственность". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительную колонию общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Юлия Зубанова не обеспечила должного прохождения нелегальными работниками противопожарного инструктажа. Устным распоряжением она назначила ответственным за пожарную безопасность Олега Фригина, не проведя ему противопожарный инструктаж. Уголовное дело, возбужденное в отношении Фригина, было прекращено 14 ноября в связи с примирением сторон. Он оплатил транспортировку тел на родину и выплатил компенсации потерпевшим.

Пожар в ангаре произошел ночью 13 июля 2017 года. При разборе завалов были обнаружены тела семи человек.